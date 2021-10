Umweltschutz in Brüggen : Kinder sammeln Müll und werden belohnt

Umweltschutz in Brüggen

Brüggen Voller Eifer haben die Mädchen und Jungen aus der Kita St. Nikolaus in Brüggen eine Woche lang Müll gesammelt. Für Eltern, Förderverein und Träger war das ein Anlass für eine großzügige Spende. Was mit dem Geld geplant ist.

Herumliegenden Müll eingesammelt: Das haben die Mädchen und Jungen in der katholischen Kita St. Nikolaus eine Woche lang getan. Das Ergebnis: insgesamt 158,3 Kilogramm Müll!. Der Hintergrund der Projektwoche zum „World Clean-up-Day“: Pro halbem Kilogramm gesammelten Unrats spendeten die Eltern; so wurden insgesamt 1900 Euro gesammelt. Der Förderverein stockte die Sume auf 3200 Euro auf, der Träger gibt 2200 Euro inklusive Schreinerkosten hinzu. Das Geld wird für die Turnhalle benötigt. „Die Kinder wünschen sich eine Sprossenwand mit verschiedenen Elementen und eine dicke Turnmatte“, sagte Kita-Leiterin Marina Jansen . Zudem werden vier neue Matten angeschafft.

„Schon verrückt, was die Leute alles in die Gegend schmeißen“, schildert die Kita-Leiterin. „Wir haben sogar ein altes Kochfeld und ein kaputtes Fahrrad gefunden.“ Mit ihren Erzieherinnen streiften die Kinder eine Woche lang durch Brüggen: „Sie waren ganz verrückt darauf, den Müll einzusammeln. Wir Erwachsenen konnten gar nicht so schnell sein wie die Kinder“, erzählt eine Erzieherin. Ausgestattet waren die Müllsammler mit Handschuhen, kleinen Greifzangen und Müllsäcken, die der Abfallbetrieb des Kreises Viersen ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte.