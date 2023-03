Zum Geburtstag in der Kinderklinik in Viersen Geschenke für junge Patienten

Einen Krankenhausaufenthalt wünscht sich niemand, doch besonders Kindern fällt es schwer, auf ihr gewohntes Umfeld zu verzichten. Das Team der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen unternimmt daher alles, um den kleinen Patienten ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. So werden Kinder, die während ihres Krankenhausaufenthaltes Geburtstag haben, beschenkt. Unterstützt wird diese Geste jetzt von einer Spende der Viersener Filiale der Sparkasse Krefeld. Leiterin Sevdiye Ucar übergab viele kleine und große Geschenke, die nun an die Geburtstagskinder weitergegeben werden können, gewissermaßen als Trost und zur schnellen Genesung. Darunter Malsachen, Stofftiere, Gesellschaftsspiele, Musikboxen und Kopfhörer. AKH-Geschäftsführer Kim-Holger Kreft, Erzieherin Andrea Snellen und Chefarzt Bartholomäus Urgatz nahmen die Spende entgegen. Sie freuen sich schon auf die glücklichen Gesichter der Kinder, wenn die Geschenke weitergegeben werden.