Kita St. Franziskus Viersen-Süchteln : Kindergarten bekommt Forscherwerkstatt

Emily (5), Dominik (8) und Jakob (4) forschen bereits in weißen Laborkitteln. Auch dabei (von links): Ingo Müllers, Holger Browers, Lars Tscheslog, Sylwia Digiacomo, Stefan Vander, Carina Giesen und Gabriele van den Heuvel. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die Forscherbrillen klemmen auf der Nase, die weißen Laborkittel mit dem rothaarigen Forschermaskottchen sind über die Pullover gezogen. Emily, Jakob und Dominik sind ausgerüstet und schauen voller Neugierde auf die mit Wasser gefüllte rote Box.

Wie man einen Wasserfall macht, ob Wasser durch einen Trichter schneller herausläuft als aus einem Becherglas, an dem Wasserbecken wird fleißig experimentiert und das mit großer Begeisterung. Aber nicht nur das Wasser lädt zum Forschen ein. Die Kita besitzt jetzt dank der Sparkasse Krefeld in Viersen und dem Förderverein der Kita eine Forscherwerkstatt. Dahinter steckt ein Forscherturm mit Regalen für Materialien, ausklappbaren Arbeitsflächen, herausziehbaren beleuchten Schubladen und versetzbaren Ebenen für Schwerkraftexperimente. Dazu kommen Experimentierkisten für die Themenbereiche Wasser, Luft, Pflanzen und Magnetismus sowie ein Leuchttisch mit Farbwechsler und diverses Zubehör vom Wasserkocher bis hin zur Outdoorwaage für das Experimentieren im Außengelände. „Nicht zu vergessen sind unsere neuen Materialschränke und unser neues blaues Sofa. Es gibt Kinder, die schauen lieber erst einmal anderen beim Forschen zu, bevor sie sich selber heranwagen. Vom Sofa aus macht Zuschauen Spaß“, sagt van den Heuvel.

Die Kosten für die Forscherwerkstatt, die in einem eigenen Raum der Kita untergebracht ist, belaufen sich auf 8500 Euro. Mit 5500 Euro aus der Sparkassenstiftung brachte sich das Kreditinstitut ein, Die restliche Summe übernahm der Förderverein. „Es ist unser erstes Forscherlabor in der Stadt Viersen, das mit mitfinanziert haben. Oft unterstützen wir die Anschaffung von Spielgeräten in Kitas. Hier fördern wir nun die Bildung und wecken Neugierde aufs Forschen“, sagt Stefan Vander, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung.