Engagement in Schwalmtal : Kinder-Wünsche erfüllen

Schwalmtal Der „Freundeskreis Bethanien Kinderdorf Schwalmtal“ erfüllt Wünsche von Kinder und Jugendlichen, die im Kinderdorf leben. Dazu hat er Weihnachtswunschbäume aufgestellt, unter anderem im Waldnieler Rathaus.

Diese Zusatzfinanzierung übernimmt seit mehr als zehn Jahren der „Freundeskreis Bethanien Kinderdorf Schwalmtal“, der an vielen Stellen das auffängt, was staatliche Institutionen nicht finanzieren können. Zu diesem Zweck stellt der Freundeskreis im Rathaus in Waldniel, in den Geschäftsstellen der Volksbank in Waldniel und Amern, sowie in der Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Waldniel erneut Wunschbäume auf. Die buntgeschmückten Bäume laden dazu ein, eine projektbezogene Spende als Weihnachtsgeschenk zu machen: Gelder für „Schulstarthilfe“ oder Musiktherapie werden genauso gesammelt wie Therapiegelder oder die Ferienpatenschaften.