AKH Viersen Kinder schmücken den Weihnachtsbaum

Der Kontakt zum Krankenhaus kam durch die Assistenzärztin Sara Bock zustande: Ihr Kind geht in die katholische Tageseinrichtung. „Es war der Wunsch der Kita, den Baum in einer sozialen Einrichtung zu schmücken“, erzählt Kita-Leiterin Anja Jubelt-Schürkamp. „Als Sara Bock das AKH Viersen vorgeschlagen hat, bekam sie direkt eine Zusage,“ so AKH-Geschäftsführer Kim-Holger Kreft.