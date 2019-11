Viersen : Kita-Kinder schmücken den Weihnachtsbaum

Viersen Die Kinder kommen aus zwölf verschiedenen Kindergärten. Es ist dabei üblich, dass die Dekoration selbst gebastelt ist.

Es ist eine Tradition am Rathausmarkt in Viersen: Kinder schmücken den Weihnachtsbaum. Diese Veranstaltung vom Citymanagement der Stadt Viersen ist eine Aktion, bei der Vorschulkinder der Kindertagesstätten St.Nikolaus, Hand-in-Hand, St.Hildegardis, Hüsgesweg, Arche Noah, Junkershütte, Robend, St. Notburga, Himmelszelt, Am Steinkreis und St. Josef den fünf Meter hohen Tannenbaum, der vor dem Stadthaus steht, mit Schmuck wie Halbmonden mit einer Mütze, Sternen oder auch Lebkuchenmännern aus Papier dekorieren. Die Kinder kommen aus zwölf verschiedenen Kindergärten. Es ist dabei üblich, dass die Dekoration selbst gebastelt ist. Auch verschiedene Lieder werden während des Schmückens an diesem Mittwochvormittag gesungen, wie „In der Weihnachtsbäckerei“. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) besucht die Kinder am Tannenbaum, singt mit und sagt: „Ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit.“ Der Ansprechpartner dieser Veranstaltung ist Holger Keller, er arbeitet beim Citymanagement der Stadt Viersen. „Ich arbeite seit 13 Jahren bei der Stadt und seitdem gibt es diese Aktion schon“, erzählt Keller. „Wir als Stadt finden das sehr wichtig“. Alle Kinder, die den Tannenbaum geschmückt haben, gehen danach zur benachbarten Stadtbibliothek. Denn zahlreichen Kita-Kindern werden dort Weihnachtsgeschichten vorgelesen, dazu gibt es einen Kinderpunsch. Am Ende der Lesung gab es für die Kita-Kinder noch ein Geschenk. Die alljährliche Tradition ist dafür da, dass die Kinder mehr für das Lesen von Büchern interessiert sind. Dieses Weih-nachtsprojekt für alle Vorschul-kinder ist ebenfalls organisiert vom Citymanagement, gemeinsam mit dem Werbering Viersen aktiv. Die Sponsoren dieser Aktion sind die Volksbank Viersen und die Sparkasse Krefeld. Als nächstes wird nun der Weihnachtsbaum auf dem Lindenplatz in Süchteln geschmückt.