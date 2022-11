Unterstützung für die AWA Grundschüler sammeln für Kinder in Afrika

In Afrika spüren die Menschen neben der immer gegebenen Not die Auswirkungen des Ukraine-Krieges besonders: „In unserem Einsatzgebiet in Togo sind die Lebensmittel nicht nur sehr teuer geworden. Sie sind inzwischen auch knapp. Die Lebensmittelversorgung gestaltet sich äußert schwierig“, sagt Marina Hammes, Vorsitzende der AWA. Seit Jahrzehnten unterstützt die AWA in dem afrikanischen Land die Menschen mit Hilfe zur Selbsthilfe. Bildung ist das große Stichwort. So gibt es 543 Patenkinder, denen unter anderem der Schulbesuch mit einer Mahlzeit ermöglicht wird. Die AWA betreibt zudem eine Näherei und eine Schreinerei, in denen junge Menschen ausgebildet werden. Zudem unterstützt die AWA auch Patenkinder über die Schule hinaus bei einem Studium. Derzeit sind es 35 Studenten. Die ersten von ihnen starten mit einem Agrarprojekt in ihrer Heimat beruflich durch.