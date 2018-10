Ki-Ka-Kai-a Boisheim mit neuem Karnevals-Prinzenpaar

In der Session 2006/2007 haben sie schon einmal in Boisheim auf dem Narrenthron gesessen, jetzt möchten Gabi und Klaus Flohberg wieder als Prinzenpaar regieren. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Zum zweiten Mal nach der Session 2006/2007 werden sie als Gabi III. und Klaus III. den Narrenthron der Ki-Ka-Kai-a Boisheim besteigen. „Wir machen nochmal“ hatten sie damals beschlossen und jetzt, mit 55 und fast 55 Jahren, wollen Gabi und Klaus Flohberg noch einmal das närrische Boisheim regieren.

Die kaufmännische Angestellte und der Karosseriebauer haben als Orden ein Flugzeug und posieren unter dem Flugzeug Tante Ju auf dem Mönchengladbacher Flughafen. Palmen und ein weißer Strand zeigen ihr Urlaubsmotto an: „Ab in den Süden“. Ki-Ka-Kai-a-Präsident Marko Dillikrath , der noch amtierende Prinz, stellt die beiden von ihren Pflichten für die Session frei: Gabi ist sonst Pin-Verkäuferin, diesmal unterstützt sie die anderen dabei. Klaus, der Organisator der Veranstaltungen, kümmert sich wieder um alles.

Proklamiert werden Gabi III. und Klaus III. am Samstag, 3. November, um 19.30 Uhr in der Burggemeindehalle Brüggen. Eintrittskarten können bestellt werden bei Marko Dillikrath unter der Telefonnummer 02153 9506412 oder per E-Mail an Marko.Dillikrath@web.de.