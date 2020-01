Spende : KFD unterstützt Frauenzentrum in Viersen

KFD unterstützt Frauenzentrum in Viersen

Viersen Martina Schroers, Christa Peters und Margot Ruland haben auf Initiative der Mitgliederversammlung der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Clemens Süchteln eine Spende überreicht.

500 Euro gingen an Sylvia Knoben und Farina Lassak von der Frauenberatungsstelle/Frauenzentrum in Viersen. Das Frauenzentrum ist eine Beratungsstelle ausschließlich von Frauen für Frauen und berät und unterstützt Frauen und Mädchen in schwierigen Situationen. Es möchte Aufklärung und Präventionsarbeit bieten bei häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt und vielen anderen Problemfeldern, die Frauen betreffen.