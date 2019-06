Fideles Kränzchen Viersen : Karnevalsverein unterstützt Hohen Busch

Bei einer Tour nach Maastricht spendeten die Mitglieder des Fidelen Kränzchens Viersen 1000 Euro für den Wiederaufbau am Hohen Busch. Foto: FKV

Viersen Bei der diesjährigen Tour der Karnevalsgesellschaft Fideles Kränzchen Viersen e.V. (FKV) haben die Mitglieder 1000 Euro für den Wiederaufbau des Hohen Busches gespendet.

Angetrieben von den Berichten der Rheinischen Post der letzten Wochen haben die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Fideles Kränzchen Viersen e.V. sich für den Wiederaufbau des Hohen Busches eingesetzt und sich entschieden eine Spende an den Verschönerungsverein zu Viersen (VVV) zu richten. „Wir lieben unser schönes Brauchtum und die Stadt Viersen und sind froh auch bei anderen Projekten helfen zu können.“, so Michael Reiners, Vorsitzender des FKV.

Das Geld konnte direkt übergeben werden und das Tischset, was allen Viersener Bürger zum Picknicken zur Verfügung steht, wird in etwa vier Wochen am Bismarckturm aufgestellt.