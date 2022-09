Ki Ka Kai a Boisheim : Spende für die Stiftung Fundación für Kinder

Ki Ka Kai a Boisheim : Spende für die Stiftung Fundación für Kinder

Uwe Keimer und Claudia Kamps-Keimer überreichten die Spende an Katja Zielke und Andreas Goßen (von links). Foto: Stiftung

Viersen-Boisheim Die Karnevalsgesellschaft Ki Ka Kai a Boisheim 1902 unterstützt die Stiftung Fundación für Kinder mit der närrischen Summe von 333,33 Euro. Das „Prinzenpaar in Lauerstellung“ der kommenden Saison, Uwe I. und Claudia I., überreichte das Geld an der Melcherstiege an Katja Zielke und Andreas Goßen vom Stiftungsvorstand.

Bereits zweimal hat die Ki Ka Kai a die Veranstaltung „Mallorca meets Karneval“ dort auf der Dülkener Grün- und Veranstaltungsfläche veranstaltet und während der Veranstaltungen zur Spendensammlung für die Stiftung aufgerufen. „Damit es passend zum Thema eine ,runde‘ Summe gibt, haben wir die gespendeten Gelder auf 333,33 Euro aufgestockt“, ergänzt Uwe Keimer, Geschäftsführer der Boisheimer Karnevalsgesellschaft.

Mit dem Geld will die Stiftung Kinder und Jugendliche fördern. Ein erster Förderschwerpunkt findet sich derzeit in der Zusammenarbeit mit dem „Blauen Haus“ der Diakonie Krefeld & Viersen, weitere Projekte befinden sich bereits in Planung.

Das Blaue Haus liegt dem Ehepaar Keimer besonders am Herzen: „Wir haben einen persönlichen Bezug zur Einrichtung möchten weiterhin Kinder aus Viersen unterstützen, indem wir Spenden sammeln“. Katja Zielke und Andreas Goßen freuen sich sehr über das große Engagement und danken allen Beteiligten für die geleistete Unterstützung.

(RP)