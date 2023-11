Karneval in Viersen Paul Peter Hillekes wird neuer „Cheriff vom Hamm“

Die Karnevalsgesellschaft Hamm wer net 1950 e.V. ehrt jedes Jahr verdiente Persönlichkeiten aus dem Karneval, der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Die „Cheriff“-Kürung ist eine der höchsten vereinsgebundenen karnevalistischen Auszeichnungen im Kreis Viersen. Bereits ausgezeichnete Personen in den lvergangenen 56 Jahren waren unter anderem der ehemalige Kölner Regierungspräsident Franz Josef Antwerpes, Ortsbürgermeister Hans-Willy Bouren oder zuletzt Günter Jansen. Neuer Cheriff vom Hamm wird Peter Paul Hillekes. Beim Ordensabend der KG Hamm wer net stellte Sitzungspräsident Michael Berghausen ihn den Mitgliedern als kommenden 55. Cheriff vor. Hillekes wurde 1956 in Viersen geboren, ist Maschinenbaumeister und leitet in Brüggen die Firma Hillekes GmbH & Co.KG. Hillekes begann seine karnevalistische Laufbahn im Jahre 2006 als einfaches Mitglied bei der KG Hoseria. Das gefiel ihm so gut, dass er 2010/20111 mit seiner Frau Daniela als Prinz Peter V. im Viersener Karneval unterwegs war. Seit 2012 ist Peter Hillekes Vorsitzender der KG Hoseria und seit 2013 dort auch Sitzungspräsident. Für die Viersener Ex-Prinzen war Peter acht Jahre lang deren Sprecher. Seit 2020 ist Peter Hillekes Ritter der silbernen Mispelblüte in Viersen. Zu seinen Hobbys zählt neben dem Karneval der Fußball; er ist großer Fan des 1. FC Viersen. Die offizielle Ernennung zum 55. Cheriff vom Hamm wird bei der Kostümsitzung der KG Hamm wer net am 20. Januar 2024 im evangelischen Gemeindehaus in Viersen erfolgen.