Auszeichnung: Dülkener Sänger erhält Plakette in Gold

Dülkener Sänger erhält Plakette in Gold

Der Dülkener Karl-Ekkehard Staudder singt nicht nur 40 Jahre im Chor vom MGV Amicitia Bracht, sondern engagiert sich seit mehr als 30 Jahren im Vorstand. Eine besondere Ehrung wurde ihm zuteil mit der Verdienstplakette in Gold des Chorverbands NRW für 30 Jahre Vorstandsarbeit aus der Hand des Protektors Gerhard Gottwald.

Inspiriert wurde Staudder durch die Konzertreisen und durch einen Fernsehauftritt bei der Sendung „Musik ist Trumpf“. Der heutige Amicitia-Geschäftsführer Heinz-Peter Schoeps überzeugte seinen Freund 1978, Sänger zu werden. Bereits 1979 machte Staudder als aktiver Karnevalist bei der „Kunterbunten Amicitia“ mit – vor allem mit seiner Gitarre als Begleitung der Gruppe „Allerlei aus Brüggen 2“. 1985 wurde er Beisitzer für den ersten Bass im Chor. 1986 trat er die Position des zweiten Vorsitzenden an. Er ging den ersten Vorsitzenden Erich Hastenrath, Heinz-Willi Schmitz und Johannes Erkes zur Hand und nahm ihnen viel Arbeit ab. Gerne hätten die Sänger ihn auch als ersten Vorsitzenden gehabt. Das lehnte er strikt mit dem Argument ab: Der erste Vorsitzende muss in Bracht wohnen. Auch in der schweren Zeit, als Chor und Leiter Johannes Menskes sich nach der langen erfolgreichen Zeit trennten, sorgte er dafür, dass der MGV nicht auseinander fiel sondern weiter gute Musik machte. Neben Singen hat Staudder das Hobby Camping mit dem Wohnwagen. Mit seiner Frau Irmgard macht er im Sommer gerne Touren über zwei bis drei Monate durch Europa. Der MGV Amicitia Bracht ehrte des Weiteren Johannes Erkes (Vorsitzender seit Januar 2014, erster Sänger im ersten Tenor) für 20 Jahre Sangesfreude und Berthold Senke (Sänger im zweiten Bass) für 25 Jahre.