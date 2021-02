Karneval in Bracht : Kamelle-Päckchen für den Nachwuchs

Brüggen Unternehmer und Privatleute aus Braucht wollen den Kindern die ausgefallene Session versüßen. Dazu haben sie Kamelle-Päckchen geschnürt und eine weitere Überraschung vorbereitet.

Claudia Römer-Storms, Steffi Wiesner, Obermöhne aus Bracht, und Silke Beckstedde vom Café Bürgermeisteramt an der Marktstraße in Brüggen-Bracht haben sich für das Karnevals-Wochenende etwas ausgedacht, um Brachter Mädchen und Jungen etwas über die ausgefallene Session hinwegzutrösten. Die drei haben mit Unterstützung weiterer Brachter und zahlreicher Sponsoren Kamelle-Tüten für den Nachwuchs gepackt. Diese sind am Samstag, 13. Februar, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 14. Februar, von 13 bis und 17 Uhr, am Pavillon vor dem Café Bürgermeisteramt Corona-konform abzuholen. „Zudem kann sich jedes Kind ein weiteres Geschenk aussuchen“, kündigt Beckstedde an.