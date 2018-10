Junge Union Viersen besucht Dr. Oetker

Mitglieder der Jungen Union Viersen besuchten das Unternehmen Dr. Oetker in Bielefeld. Mit Kuh Paula gab es ein Erinnerungsfoto. Foto: Junge Union Viersen

Mitglieder der Jungen Union (JU) Viersen haben sich kürzlich auf den Weg nach Bielefeld gemacht, um dort den Stammsitz des Unternehmens Dr. Oetker zu besuchen. Für mehr als zwei Stunden hatten die mitgereisten JU’ler die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Führung über die Geschichte des Unternehmens seit 1891 zu informieren.

Außerdem blieb Zeit, die Markenausstellung des Hauses zu erkunden. Dort waren für die Besucher aus Viersen vor allem die Versuchsküche und ältere Produkte aus dem Firmenarchiv als auch diverse Werbeartikel aus den vergangenen Jahrzehnten spannend. Ein besonderes Stück war das allererste Päckchen Backpulver, das separat ausgestellt wurde. Zwischendurch gab es für die Gruppe diverse Kostproben, beispielsweise am „Puddingwunder“. Verbunden waren die Probieraktionen mit Hintergrundinformationen durch die fachkundige Leiterin der Führung zu Pudding, Backpulver, Backmischungen und Pizza. Wegen der hohen Auflagen an Sicherheits- und Hygienevorschriften war es nicht möglich, einen Blick in die Produktionsabteilung zu werfen – zum Bedauern der Besucher. Die Vorführung eines informativen Kurzfilmes glich dies wieder aus. Alle mitgereisten Mitglieder der Jungen Union waren sich einig: Ein Besuch hat sich definitiv gelohnt – sowohl für den Kopf als auch für den Magen war es eine Bereicherung.