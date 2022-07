Besuch in Berlin : Jugendliche besuchen Plum im Parlamant

Grenzland Martin Plum, CDU-Abgeordneter für den Kreis Viersen, hatte rund 40 junge Menschen aus dem Kreis Viersen für vier Tage nach Berlin eingeladen.

Die Einladung richtete sich an das Jugendzentrum „Chilly“ in Schwalmtal-Amern und an die Jugendhilfeeinrichtung „Schloss Dillborn“ in Brüggen. Astrid Krol, Leiterin vom „Chilly“, konnte rund 20 junge Menschen für die Reise begeistern und begleitete sie mit weiteren Betreuern. Jobst Bartl-Umbach, in „Schloss Dilborn“ zuständig für Freizeit- und Erlebnispädagogik, fuhr mit rund 20 junge Menschen und weiteren Betreuern nach Berlin.