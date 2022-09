Ausstellung in Schwalmtal : Jugendliche stellen zum ersten Mal ihre Fotokunst aus

Ausstellung in Schwalmtal

Schwalmtal Wer ungewöhnliche Fotokunst von kreativen Hauptschülern sehen möchte, sollte die Filiale der Volksbank Viersen in Schwalmtal-Waldniel besuchen.

Fotografien von Hauptschülern aus den Klassen 6a und 10b vom Schuljahr 2021/22 werden in der Volksbankfiliale in Schwalmtal-Waldniel, Dülkener Straße 30-32, ausgestellt. Das Projekt „Hauptsache gesehen“ leitete der Fotokünstler Amede Ackermann , der für ein Jahr als Kunst-Vertretungslehrer tätig war. Die Bilder können bis Ende September angesehen und gekauft werden. Der Erlös kommt zur Hälfte den jungen Künstlern und zur Hälfte dem Förderverein der Gemeinschaftshauptschule zugute.

Das Projekt, die Rahmen und Fotodrucke wurde durch das Landesprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ und über Spenden finanziert. Stephanie Krähenhöfer, Leiterin der Filiale Waldniel der Volksbank Viersen, war gern bereit, die Werke der Jugendlichen in den Bankräumen, in den Büros und im öffentlichen Bereich auszustellen: „Für junge talentierte Nachwuchskünstler ist das doch eine tolle Sache. So können auch die Familien und Bekannte sich die Bilder anschauen.“