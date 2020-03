Fortbildung für Sportlehrer : Judo-Lehrgang am Albertus-Magnus-Gymnasium

Blick in die Sporthalle bei der Judo-Fortbildung des Albertus-Magnus-Gymnasiums zusammen mit dem Kooperationspartner ASV Süchteln. Foto: Thomas Gisbertz. Foto: Thomas Gisbertz

Viersen Ein ungewohntes Bild bot sich kürzlich einigen Schülern am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG), als sie einen verstohlenen Blick in die Sporthalle warfen: Sämtliche Kollegen der Sportfachschaft knieten in traditioneller Judo-Kleidung in einer Reihe nieder.

Zur Fortbildung „Judo“ begrüßten Judoka Marion Kaufmann vom Kooperationsparter ASV Süchteln und Alexander Wojatzki, Sportlehrer am AMG, Lehrer und Vertreter des Vereins, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in dieser Sportart vertiefen wollten.

Neben einem theoretischen Teil, in dem es vor allem um die Anbindung an den Lehrplan und die Wertevermittlung im Judo ging, standen praktische Inhalte auf dem Programm: Fallschule, Standtechniken, Halte- und Festlegegriffe am Boden sowie der abschließende Randori, ein Übungskampf, bei dem alles Gelernte gezeigt werden sollte. Dabei ging es darum, wie man die einzelnen Elemente Schülern vermittelt. Nachdem die Sportfachschaft zusammen mit Vertretern des ASV Süchteln bereits Ende vergangenen Jahres an einer Tauch-Fortbildung teilgenommen hat, sollen in diesem Jahr weitere gemeinsame Lehrgänge zu unterschiedlichen Sportarten folgen. Schule und Sportverein arbeiten seit nunmehr drei Jahren erfolgreich zusammen. Ziel der Kooperation ist es vorrangig, Schüler an den Vereinssport heranzuführen, während das AMG durch materielle und personelle Unterstützung von der Zusammenarbeit profitiert.

(RP)