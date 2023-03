Jägerschaft in Viersen Jäger sammeln 200 Kilo Müll ein

„Die Entsorgung von Rest- und Sperrmüll im Naturschutzgebiet und am Hohen Busch beobachten wir regelmäßig“ so Stricker. Darüber hinaus wurden nach Angaben der Jäger weit mehr als 50 gefüllte Hundekotbeutel aus Plastik eingesammelt, die im Gebüsch landeten. Die Hundebesitzer werden gebeten, die Hinterlassenschaft ihrer Hunde samt Beutel im Müll zu entsorgen. Stricker: „Im nächsten Jahr hoffen wir auf weniger Abfall in der Natur.“