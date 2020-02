Schulprojekt : „Erasmus+“-Teilnehmer sind in Viersen zu Gast

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat in der Aula des Städtischen Clara-Schumann-Gymnasiums Dülken die Teilnehmer des Internationalen Schulprojektes „Erasmus+“ begrüßt. Sie zitierte den Namensgeber des Austauschprogramms, der bereits vor 500 Jahren schrieb, die ganze Welt sei ein gemeinsames Vaterland.

„Ihr habt die Gelegenheit herauszufinden, was Euch verbindet. Welche Chancen und Möglichkeiten es gibt, auch wenn man nicht mitten im Getümmel einer Großstadt wohnt“, so Anemüller.

Zur Projektgruppe gehören 20 Schüler aus Polen, Kroatien, Litauen, Nordmazedonien und Spanien sowie 23 Schüler des Clara-Schumann-Gymnasiums. Gemeinsam ist allen Schulen, dass sie in einer Kleinstadt liegen. Das übergreifende Thema heißt „Echoset“. Die Abkürzung setzt sich zusammen aus dem Obertitel „Encompassing cultural heritage of small European towns“ („Das umfassende Erbe europäischer Kleinstädte“). Im Mai ist Litauen der nächste Treffpunkt der Projektgruppe. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind derzeit gemeinsam mit ihren Begleitern für fünf Tage zu Gast in Viersen, um miteinander zu leben, zu lernen und zu arbeiten. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge nach Köln, Mönchengladbach und Bonn. Verständigungssprache ist Englisch.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Einstudieren einer musikalischen Aufführung. Unterstützung bekommen die Jugendlichen von Mitschülern des „hauseigenen“ Kurses in Chorgesang am Clara-Schumann-Gymnasium. Der Auftritt findet statt am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 19 Uhr in der Kirche St. Cornelius in Dülken. Gäste sind willkommen. RP