Ehejubiläum : Anni und Hubert Reuters aus Viersen feiern Eiserne Hochzeit

Viersen Bei Kaiser‘s Kaffee lernten sie sich kennen, im Süchtelner Haus Kuss gab‘s den ersten Kuss. Vor 65 Jahren sagten Hubert und Anni Reuters „Ja“.

Die Viersener Hubert (89) und Anni Reuters (87) haben am Mittwoch, 9. Februar, ihre eiserne Hochzeit gefeiert. Die beiden sind seit 65 Jahren verheiratet. Hubert Reuters sprach damals die Verkäuferin Anni Jansen bei Kaiser’s Kaffee in Viersen an, als er dort als Lackier- und Malermeister bei seinem größten Kunden arbeitete. Sie verabredeten sich im Süchtelner Haus Kuss bei einer Limonade zum ersten Kuss und fuhren wenig später ins Viersener Kino.