Engagement in Brüggen : Hospizverein „Zapuh“ zieht in neue Räume

Brüggen Bisher befindet sich der Hospizdienst im Hausarztzentrum an der Borner Straße 32. Zum 15. Dezember zieht er in die Büggener Fußgängerzone.

„Wir ziehen am 15. Dezember in neue Räume um“, kündigt, Arno Offergeld, Vorsitzender des Hospizvereins „Zapuh“ (Zentrum für ambulante Palliativversorgung und Hospizarbeit) Grenzland, an. Die Küche in den neuen Räumen in der Klosterstraße 76 hat er günstig gebraucht erworben und selbst eingebaut. Nicbt nur deswegen ist ihm der Umzug ein wichtiges Anliegen. „Es war schon lange unser Wunsch, mitten im Leben der Gemeinde zu sein“, erläutert Ida Lamp, Koordinatorin des Hospizdienstes. Das könne nun in den Räumen in der Fußgängerzone im Brüggener Zentrum realisiert werden.