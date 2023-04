Heimatverein Viersen Mit Osterhasen im Gepäck

„Nochmal herzlichen Dank an die Stadt und an alle Kaufwilligen, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben“, sagt Beatrix Wolters, „vielleicht hätten Josef und Julie Kaisers sich über die Aktion gefreut. Sie unterstützen besonders auch in Notlagen ihre Heimatstadt Viersen.“ Insgesamt kam so eine Summe von mehr als 3800 Euro zusammen, die vom Heimatverein auf glatt 4000 Euro aufgerundet wurde. Die zweiten 2000 Euro sind für die Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika e.V. bestimmt.