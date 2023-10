Heimatreporter Grenzland Schwalmtaler auf Tour und Geldübergabe in Niederkrüchten

16 Mitglieder des Radsportclubs RSC Schwalmtal haben auf ihrer Herbstfahrt eine ordentliche Strecke zurückgelegt: Sie radelten 132 Kilometer bis nach Goch, von dort 75 Kilometer zurück nach Waldniel. Die Reise begann pünktlich um 7.30 Uhr in Waldniel am Gambrinusbrunnen. Erich Schmitz war als Begleitfahrer dabei und führte die Gruppe sicher durch die gesamte Tour. Den ersten Zwischenstopp legte die Gruppe in Xanten ein, um in einem gemütlichen Café zu frühstücken. Ab Kilometer 98 wurden die Radler auf eine harte Probe gestellt: Das Wetter spielte nicht mehr mit, sie wurden von einem kräftigen Regenschauer überrascht. Die Kleidung war durchnässt, aber der Teamgeist ließ die Radler nicht im Stich. In Kleve galt es, den berüchtigten „Klever Berg“ zu bezwingen. Im Reichswalder Dorfcafé wurde ein Geburtstag gefeiert, bevor es weiter nach Goch ging. Dort hatte die Gruppe eine Unterkunft und verbrachte einen gemütlichen Abend. Die 75 Kilometer lange Rückfahrt nach Waldniel führte sie entlang der malerischen Maas und durch eine atemberaubende Landschaft.