Heimatreporter Grenzland Jungschützen, Altherren und geehrte Sänger

Beim Cäcilienfest des Niederkrüchtener Kirchenchores wurden nach dem Gottesdienst mit Susanne Schrammen etliche langjährige Chormitglieder geehrt. Zuvor wurde natürlich gesungen, unter anderem ein niederländisches Lied. Das hatte der Chor für und mit dem aus den Niederlanden stammenden neuen Chorleiter Floris van Gils einstudiert. Natalie Greven, die seit 25 Jahren dem Kirchenchor angehört, bekam eine silberne Brosche überreicht. Noch sehr viel länger sind zwei Niederkrüchtener Sängerinnen aktiv: Seit 70 Jahren ist Erika Bruns Mitglied – und hat in dieser Zeit nach Möglichkeit keine Probe ausfallen lassen. Und das, obwohl sie in verschiedenen Chören singt. Einfach nur zu bewundern, finden ihre Mitstreiter. Auch Mine Bergh, die bereits 1954 in den Kinderchor in Niederkrüchten eingetreten ist und dann mit 14 Jahren in den Kirchenchor wechselte, hat so schon 70 Jahre als Sängerin geschafft. Wie im vergangenen Jahr für Gertrud Kaumanns konnte die Vorsitzende Hildegard Oelers in diesem Jahr ein besonderes Gratulationsschreiben des Diözesankirchenmusikdirektors Michael Hoppe vorlesen, mit dem dieser die besondere Leistung der beiden Frauen würdigte und zum Jubiläum gratulierte. Singen hält offenbar fit und jung.