Heimatreporter Grenzland Ein Naschgarten, ein Parcours und eine Auszeichnung

Grenzland · In Niederkrüchten bauen Kinder jetzt Gemüse an, in Schwalmtal können sie einen neuen Bewegungsparcours nutzen. In Brüggen freut sich derweil ein Sportler über eine Ehrung.

17.11.2023 , 18:00 Uhr

Christoph Pach von der Volksbank-Geschäftsstelle in Niederkrüchten (r.) und Kita-Leiterin Brigitte Böken (l.) zusammen mit einem Kindergartenkind und dessen Mutter im Naschgarten. Foto: Horizonte

Die Horizonte-Kindertageseinrichtung St. Bartholomäus in Niederkrüchten hat mit finanzieller Unterstützung der Volksbank Viersen einen Naschgarten für ihre 63 Kinder geschaffen. Dieser soll Kindern die Herkunft und das Wachstum von Obst und Gemüse näherbringen, die Bedeutung von gesunden Ernährungsgewohnheiten vermitteln und gleichzeitig eine Lernerfahrung bieten. Die Kinder werden in die Pflege der Pflanzen eingebunden. Sie können frische Äpfel und Beeren direkt von den Bäumen und Sträuchern pflücken, Karotten und Tomaten aus dem Boden ziehen und all dies in der Kita verwenden. Christoph Pach, Repräsentant der Niederkrüchtener Geschäftsstelle der Volksbank, erläutert: „Die Volksbank Viersen unterstützt gerne Projekte, die nachhaltig sind und Bildung fördern. Der Naschgarten ist ein wunderbares Beispiel für diese Verpflichtung. Mit unserer Unterstützung tragen wir dazu bei, eine lang anhaltende, praktische Lernerfahrung für die Kinder der Tageseinrichtung Horizonte zu schaffen.“ Kita-Leiterin Brigitte Böken sagt: „Der Naschgarten passt hervorragend in unser Konzept, denn Bewegung, Ernährung und naturnahe Erlebnisse sind ein Baustein davon. Der Naschgarten wird zweifellos einen positiven Einfluss auf die Bildung und auf die Entwicklung unserer Kinder haben.” ✰ Hubert Wolters aus der Turn- und Leichtathletikabteilung des Vereins TSF Bracht wurde für sein besonderes Engagement mit der Auszeichnung „Sportehrenamt überrascht“ geehrt. Foto: TSF Bracht Hubert Wolters aus der Turn- und Leichtathletikabteilung der Turn- und Sportfreunde Bracht wurde vom Landessportbund NRW für sein besonderes Engagement im Verein mit der Auszeichnung „Sportehrenamt überrascht“ geehrt, gefördert durch die Staatskanzlei NRW. Sein Verein schlug ihn für diese Ehrung vor. Wolters ist immer zur Stelle, ob als ehemaliger Eltern-Vertreter, Trainer, Helfer, Organisator, Macher oder Teilnehmer. Angefangen hat der 64-Jährige seine Karriere bei den TSF, genauer in der Turn- und Leichtathletikabteilung, als er auch ein aktiver Läufer und seine Kinder noch klein und später erfolgreiche Leichtathleten waren. Als Elternvertreter war er Bindeglied zwischen Eltern und Trainern. Später übernahm er die Leitung der Leichtathletik. Sein Wissen, das er den TSF-lern auch heute noch zur Verfügung stellt, ist für den Verein unbezahlbar. Zum 100-jährigen Vereinsbestehen im Jahr 2001 organisierte er zusammen mit Daniel Gotzes und anderen den Lauftreff am Brachter Depot. Der Herbstlauf durchs Depot war dann der Vorläufer des Brachter Depotlaufs. Als Ausrichter des „TSF-Dreikampfes“ war er zusammen mit TSF, OSC Waldniel und Tura Brüggen lange eingebunden. Für sich selber legt er seit 28 Jahren das Sportabzeichen jährlich ab. Nun ist er auch Sportabzeichenabnehmer. Nach der Leichtathletik war Wolters aber weiterhin nicht aus dem Verein wegzudenken. Ob im Volleyball oder der Rückengymnastik – überall sprang und springt er ein. Und wenn es darum geht, eine Torwand für den Jugendvorstand zu bauen, eine Kuchentheke für Veranstaltungen am Sportplatz aufzutreiben, Bauklötze für den Sportfest- und Kinderspielbetrieb herzustellen, drei Lagercontainer am Sportplatz zu errichten: Wolters weiß Rat. ✰ Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz, Inge Schäben-Buscher, Leiterin des Schwalmtaler Bewegungskindergartens Schier, Christian Böker, Leiter des ABV, und Jutta Bouscheljong, Geschäftsstellenleitung des KSB (v.l.), stellten das Projekt Bewegungsparcours vor. Foto: Kreis Viersen Die Gemeinde Schwalmtal verfügt nun über einen neuen Bewegungsparcours für Kinder. Lernen, Bewegung und Spaß stehen im Fokus des Parcours, den der Kreissportbund Viersen und der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) gemeinsam mit der Initiative „Schwalmtal räumt auf“ in Kooperation mit der Gemeinde Schwalmtal, dem Bewegungskindergarten Schier und dem OSC Waldniel entwickelt haben. Christian Böker, Leiter des ABV, und Jutta Bouscheljong, Geschäftsstellenleitung des KSB, haben den Parcours eröffnet und Plakate zur Bewerbung des Umweltparcours an Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) und Inge Schäben-Buscher, Leiterin des Schwalmtaler Bewegungskindergartens Schier, übergeben. „Unser Ziel ist es, wichtige Themenfelder wie Natur- und Umweltschutz mit Bewegung zu verbinden“, sagt Jutta Bouscheljong. „Spielerisch wird Wissen vermittelt und gleichzeitig werden die körperlichen Fähigkeiten gefördert.“ Bürgermeister Andreas Gisbertz freut sich: „Der neue Bewegungsparcours für Kinder in unserer Gemeinde Schwalmtal ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Bildung und Spaß miteinander verknüpft werden können.“ Ein QR-Code auf den Plakaten führt Interessierte auf eine App, mit der die bewegte Aktion durchgeführt werden kann. Die Plakate werden in Kitas, Grundschulen und in der Gemeindeverwaltung Schwalmtal ausgehangen. Ähnliche Aktionen sind bereits in Planung: „Die gute Kombination aus Lernen und Bewegung hat uns dazu motiviert, weitere gemeinsame Projekte zu planen. Wir beabsichtigen, den Parcours in allen Kommunen im Kreisgebiet einzurichten“, erläutert Christian Böker.

(RP/off)