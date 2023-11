Heimatreporter Brüggen Eine Schoko-Fahrt und ein Klassentreffen

Zum Abschluss seiner „Bene-Fiets“-Spendentour ist Friedhelm Leven vom Vorstand der Burundi-Hilfe mit einer Gruppe von 14 ADFC-Mitgliedern nach Amsterdam geradelt. Ziel war es, 350 Kilogramm Schokolade vollkommen emissionsfrei bis in hiesige Läden zu transportieren, um damit auch ein Zeichen gegen die Klimakrise zu setzen. Die Kakaobohne wird unter anderem in der Dominikanischen Republik biologisch angebaut, geerntet und fair gehandelt. Via Frachtsegler erfolgt der Transport emissionsfrei in fünf Monaten nach Amsterdam. Die „Chocolatemakers“ verarbeiten dort die Kakaobohnen zur Schokolade.