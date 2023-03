Handwerk im Kreis Viersen Gute Berufsaussichten für Elektroniker

„Da ich selber Elektrotechnikermeister bin, darf ich Ihnen sagen, dass es in diesem Beruf nie langweilig wird. Ständig kommen neue Innovationen, neue Technologien auf den Markt, mit denen wir uns beschäftigen dürfen“, sagte Kreishandwerksmeister Rolf Meurer in seiner Rede zur Lossprechungsfeier und betonte: „Ohne uns geht gar nichts im Haus der Zukunft. Denn nicht die Politik macht die Energiewende, sondern die Handwerkerinnen und Handwerker.“ Meurer gab den jungen Gesellen für ihren beruflichen Lebensweg den Rat, die Herausforderungen des Alltags als Chance und nicht als Bürde zu sehen. Die Berufsaussichten für den Nachwuchs seien hervorragend: In Deutschland fehlen zurzeit rund 19.000 Fachkräfte im E-Handwerk. „Gute Leute werden gesucht wie die Stecknadel im Heuhaufen, gute Verdienstmöglichkeiten inklusive“, sagte der Kreishandwerksmeister.