Wirtschaft in Schwalmtal : Große Resonanz beim Schwalmtaler Unternehmertreff

Wirtschaft in Schwalmtal

Schwalmtal Was die zahlreichen Gäste beim Unternehmertreffen 2022 in Schwalmtal-Waldniel erlebt haben. Für 2023 plant die Gemeinde das nächste Treffen.

Nach zwei Jahren Pause fand jetzt auch wieder ein Unternehmertreffen in der Gemeinde Schwalmtal statt. Gastgeber war bei dieser Gelegenheit das Glaszentrum Weber & Wagener GmbH & Co. KG im Gewerbegebiet Stöckener Feld in Schwalmtal.