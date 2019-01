Dülken: 1111 Euro Spenden dank „Dölke“-Grafik

Der Endspurt des Verkaufs der „Dölke Grafik“, zu dem die Grafikerin Sabine Borchardt vor Weihnachten aufgerufen hatte, war ein voller Erfolg. Durch den Verkauf der Grafik und der neu dazu gekommenen „Weihnachtsedition“ samt Weihnachtskarten konnte die ursprüngliche Spendensumme, die seit der Erstellung der Grafik im August gesammelt wurde, nahezu verdoppelt werden.

Wieder einmal haben die Dülkener gezeigt, was durch die Verbundenheit zu ihrem Heimatort alles möglich ist, sagte Sabine Borchardt. „Ich bin sehr glücklich und dankbar, den Spendenbetrag von 1111 Euro an den gemeinnützigen Verein PH-Selbsthilfe zu Händen von Rabea Sandkaulen, die Vorstandsmitglied und selbst Betroffene ist, übergeben zu können“, sagte die Grafikerin. Die Selbsthilfe wurde gegründet, um Betroffene mit der seltenen Krankheit „Primäre Hyperoxalurie“ (in Deutschland sind nur 110 Fälle bekannt) zu unterstützen, indem er die Forschung nach neuen Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten finanziert und hilft, das allgemeine Wissen über die Krankheit, eine Stoffwechselstörung in der Leber, zu verbreiten. Um den Verein weiter unterstützen zu können, gehe der Verkauf der Grafik und der Karten weiter, sagte Borchardt. Zu haben sind sie im Dülken Büro an der Lange Straße, ebenso nebenan im Kosmetikinstitut Mülders, jeden Samstag in der Galerie an der Lange Straße 48 und bei Borchardt selbst. Von den elf Euro für jeden A3-Druck fließen drei Euro in den Spendentopf.⇥