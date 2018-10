Gewächshaus für Jungunternehmen feiert die Viersener Heimat

Das Gewächshaus für Jungunternehmen in Viersen feierte sein Jahrestreffen mit einem Besucherrekord. In diesem Jahr ließen die Organisatoren des Treffens die fast 90 Gäste vom Förderverein, die aktuellen und ehemaligen Mieter sowie die Vertreter aus Beirat und der Politik tief eintauchen in das, was Viersener Heimat bedeutet.

Schon der Beginn brachte die Gäste auf den echten Viersener Geschmack. Im Wappen verewigt, fand die Mispel den Weg ins Glas und wurde als Likör zur Begrüßung angeboten. Das Jahrestreffen für Jungunternehmen, Freunde, Förderer und Beiratsmitglieder des Gewächshauses fand dieses Mal in der Villa Marx statt. Das besondere Projekt vereint Wohnen und Leben in der zweiten Lebenshälfte. Betrieben wird es von der Familie Schlootz, die dem Förderverein in diesem Jahr mit ihrer Gesellschaft als neues Mitglied beigetreten ist. Paul Mackes, Vorsitzender des Fördervereins, übernahm die persönliche Begrüßung, natürlich perfekt auf Viersener Mundart. Er habe schon üben müssen, gestand er, bevor er in das Programm einstieg und ins Hochdeutsche wechselte. Für ihn sei der Abend ein Sinnbild dafür, wie in Viersen Tradition und Moderne zusammenkommen. Dies bestätigen allein die Anwesenheit in den modernisierten Räumlichkeiten der historischen Villa Marx ebenso wie die anwesenden Vertreter von Unternehmen, die seit vielen Jahren erfolgreich in Viersen wirtschaften und hier auf junge Start-ups treffen. „Als wir vor vielen Jahren das Gewächshaus ,erfanden’, war es ein Modell , das es in dieser Form noch nicht allzu häufig gab. Heute ist es fester Bestandteil der Viersener Gründer- und Unternehmerszene, man kann fast schon sagen es hat Tradition.“ Anschließend begrüßte er die in diesem Jahr in das Gewächshaus eingezogenen Jungunternehmen: die Glasfaser ABC mit Wolfgang Jäger und Andreas Baltz sowie die beiden jungen Braumeister Florian Ackens und Jan-Philip Eccher, die dem in Viersen ehemals getrunkenen Lohbusch Bräu neues Leben und vor allem neuen Geschmack einhauchen wollen. Auf Seiten der neuen Mitglieder konnten die Firma Levitech, die Axa Versicherung, die Kanzlei Hahn sowie die Villa-Marx-Gesellschaft vortreten. Ein besonderes Willkommen gab es für den Jubilar Rainer Siemes, der mit der Siemes GmbH, die Gewerbeimmobilien vermietet und verpachtet, bereits im zehnten Jahr den Förderverein unterstützt. Gleich zwei besondere Überraschungen hatte Organisatorin Monika Freund, Mitarbeiterin der Viersener Wirtschaftsförderung, dabei. Zum einen hatte sich die Volksbühne Viersen auf Anfrage sofort bereit erklärt, für einen echten Viersener Abend einen Ausschnitt ihres Könnens im Kinosaal der Villa aufzuführen. Zum anderen bot der Literat Bernd-Jürgen Henk eine Lesung aus seinen Mundartwerken an, die er anschließend auch auf Wunsch signierte.