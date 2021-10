GEW : Gewerkschaft eröffnet Geschäftsstelle in Viersen

Gewerkschaft eröffnet Geschäftsstelle in Viersen

Mit einem kleinen Fest wurde die Eröffnung der Geschäftsstelle an der Petersstraße gefeiert. Foto: GEW

Viersen Die GEW vertritt im Kreis Viersen vor allem Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher. Nicht nur Mitgliedern steht die Geschäftsstelle offen.

An der Petersstraße 15 in Viersen ist jetzt die Regionalgeschäftsstelle der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu Hause. Mit einem Fest wurde die Eröffnung gefeiert. Die GEW vertritt vor allem Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher. Mit der Eröffnung der Geschäftsstelle besteht die Möglichkeit, die stetig wachsende Zahl an Mitgliedern noch besser zu betreuen. Sie steht auch anderen Interessierten offen. Es wird etwa zu Tarif- und Beamtenrecht im Erziehungs- und Schulbereich beraten. Die GEW ist unter www.gew-viersen.net und Telefon 02162 8903122 zu erreichen