Wirtschaft in Niederkrüchten : Gespräch über den künftigen Gewerbepark

Niederkrüchten Bei der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München haben sich Vertreter des Kreises Viersen und die Führungsspitze des Projektentwicklers Verdion getroffen. Worum es dort ging.

Bei der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München haben sich Vertreter des Kreises Viersen und die Führungsspitze des Projektentwicklers Verdion wie Vorstandschef Michael Hughes , André Bauschuss (Deutschland-Geschäftsführer) und Geschäftsführer John Clements getroffen. Das Unternehmen hat das Gelände der ehemaligen „Javelin Barracks“ mit dem Militärflughafen in Niederkrüchten-Elmpt gekauft. Verdion will dort einen mehr als 150 Hektar großen Gewerbepark entwickeln, der mehr als 5000 neue Jobs bringen soll. „Der Gewerbepark wird über die nächsten Jahrzehnte positiv zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Kreises beitragen“, erklärte Andreas Coenen , CDU-Landrat des Kreises Viersen sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE).

Verdion will mit seinem Finanzierungspartner rund 500 Millionen Euro in das Vorhaben investieren. Im neuen Gewerbepark soll es in den nächsten 15 Jahren eine Mischung von kleinen, mittleren und großen Firmengeländen sowie Gebäuden für lokale Gewerbebetriebe, Startups, Mittelständler, Technologie- und Produktionsunternehmen, Logistikfirmen, Online- und Einzelhändler geben. Dabei sollen Umweltschutzmaßnahmen und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Beide Seiten betonten bei dem Gespräch in München die deutsch-britische Freundschaft. Die Geschichte der Javelin Barracks und des Militärflughafens Royal Air Force Brüggen sei außergewöhnlich, und man wolle die Historie im Rahmen des Projekts aufgreifen und daran erinnern. RP