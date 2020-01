Wohnungsgenossenschaft in Viersen : Heinz Fels verabschiedet sich

Viersen Knapp 30 Jahre lang leitete Heinz Fels die Wohnungsgenossenschaft Viersen. Zur Abschiedsfeier kamen Weggefährten aus privatem und geschäftlichem Umfeld.

Für die Wohnungsgenossenschaft Viersen geht eine Ära zu Ende. Nach 28 Jahren verabschiedete sich ihr hauptamtlicher Vorstand und Geschäftsführer Heinz Fels in den Ruhestand. Bei der Abschiedsfeier waren viele Weggefährten aus privatem und geschäftlichem Umfeld dabei. „Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen meiner Einladung gefolgt sind, es ist mir ein Vergnügen, hier zu sein“, sagte der 63-jährige. Seit 1992 leitete der gebürtige Mönchengladbacher die Vereinigung. Der Jahrgang 1956 geborene, der seinen Geburtstag übrigens mit Ulrich Wickert und Britney Spears teilt, absolvierte seine Ausbildung als Immobilienkaufmann in Odenkirchen und war lange für die Genossenschaft Mönchengladbach tätig. Sein Nachfolger ist der 43-jährige Immobilienfachwirt Lars Sulka. Georg Maria Balsen, der nebenberuflich Teil des Führungsteams der Genossenschaft ist aber Heinz Fels vor allem aus privatem Rahmen kennt, beschrieb ihn wie folgt. „Er ist ein sehr angenehmer und verlässlicher Mensch, der eine hohe Identifikation mit der Genossenschaft und dessen Mitgliedern besitzt.“ Sein 15 Jahre jüngerer Bruder Stefan Winkens, ebenfalls in der Immobilienbranche tätig, ergänzte: „Heinz ist ein Familienmensch und war als Bruder immer eine Anlaufstation, der für alle ein offenes Ohr hat.“ Zum Abschied von dem Amt war auch die Mutter der beiden anwesend. Der Ursprüngliche Plan von Heinz Fels sah eine Ausbildung zum Bibliothekar oder Sozialarbeiter vor, doch auch in seiner gewählten Tätigkeit arbeitete er immer nah an den Menschen. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hob Fels‘ Leistung beim Bau der ersten Viersener Klimaschutzsiedlung hervor: Die 2018 fertig gestellte Passivhaus-Anlage an der Oststraße mit 48 Wohnungen sei ein „Leuchtturm-Projekt“, das innovativen Klimaschutz und soziale Aspekte miteinander verbinde, sagte sie. Für den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen bedankte sich Verbandsdirektor Alexander Rychter bei Heinz Fels: „Er war ein streitbarer Kollege, der immer engagiert für bezahlbares Wohnen eingetreten ist.“ Der VdW hatte Fels 2018 mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. „Ich werde den Ruhestand nutzen, um viele Dinge nachzuholen, die ich während der beruflichen Laufbahn verpasst habe. Dazu gehören ausgiebige Spaziergänge und Museumsbesuche, damit habe ich bereits begonnen“, sagte Fels. Viersen findet der Gladbacher Junge mittlerweile „faszinierend“. Die Stadt habe ein sehr variables Flair von Großstadt und städtischer Natur, je nachdem, welchen Ort man besuche. Anstelle von Geschenken wünschte er sich Unterstützung für den SKM, Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen – Viersen, welcher sich unter anderem um Menschen kümmert, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind.