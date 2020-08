Geschäftsidee für Viersen : Ein Unverpackt-Laden am Gereonsplatz?

Elke Holtschoppen sucht Mieter für einen Unverpackt-Laden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Elke Holtschoppen will ein Ladenlokal am Gereonsplatz 3 in Viersen vermieten. Dafür sucht sie Betreiber eines Unverpackt-Ladens. Es wäre der erste in der Stadt und im Kreis Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wenn es nach Elke Holtschoppen geht, dann soll Viersen (und damit auch der Kreis Viersen) einen ersten Unverpackt-Laden bekommen. Das wünscht sie sich für das frei gewordene Ladenlokal am Gereonsplatz 3. Die 62-Jährige, die in Niederkrüchten-Brempt das „Gitarrenhaus am Niederrhein“ führt, hat eine Vision: „Ich mache mir Sorgen um die Welt und frage mich oft, wo alles hinführt. Ein Punkt ist der Verpackungsmüll, den wir alle mehr oder weniger prodozieren“, sagt Holtschoppen. Es sei Zeit zum Umdenken.

Ihr gefällt die Idee der Unverpackt-Läden, die es etwa in Mönchengladbach, Neuss oder Köln gibt, sehr gut: „Und ich habe die Chance, das zu unterstützen“, sagt sie. Im Juni dieses Jahres wurde das 55 Quadratmeter große Ladenlokal, in dem zuvor Gitarren repariert wurden, frei. Holtschoppen vermietet die Immobilie zusammen mit zwei Miteieigentümerinnen. „Ich habe Unverpackt-Läden, unter anderem in Moers und Kaarst, besucht, mich einmal vor Ort umgehört sowie über Raumbedarf und Konzepte informiert“, erzählt sie.

Zudem nahm sie Kontakt zum Verband für Unverpackt-Läden in Köln auf. Von dort erfolgt eine bundesweite Vernetzung dieser Geschäfte. Sie tauschte sich mit dem Vorsitzenden über die beiden Räume mit Rundbögen-Verbindung aus, die sich für das Konzept auch eignen würden.

Durch ihre Recherche wurden zwei junge Frauen, die seit 2019 Jahre einen Unverpackt-Laden in Mönchengladbach-Windberg führen, auf Holtschoppen aufmerksam. „Sie wollen über Mönchengladbach hinweg das Angebot ausdehnen und waren zur Besichtigung da“, sagt die 62-Jährige. „Wir haben ein wirklich gutes Gespräch geführt und ich hoffe, die beiden Frauen wagen den Sprung nach Viersen.“

Sie würden den Existenzgründerinnen mit der Miete entgegenkommen und von einem üblichen Fünfjahresvertrag absehen. Im Oktober wird das nebenan liegende Ladenlokal, ebenfalls Gereonsplatz 3, frei. Es würde sich hervorragend als Café anbieten. In Kaarst gehört zu dem Unverpackt-Laden ebenfalls ein Café, was laut den Betreibern gut angenommen werde.