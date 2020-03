Schulsport in Schwalmtal : Gemeinschaftsgrundschule ist zweifacher Kreismeister

Schulsport in Schwalmtal

Die Gemeinschaftsgrundschule Waldniel konnte gleich zwei Pokale im Schulsport mit nach Hause nehmen. Im Hallenhandball für gemischte Mannschaften mit Vereinsspielern erspielten sich die Waldnielder in der Karl-Rieger-Sporthalle Süchteln den ersten Platz.

Beim Hallenfußballturnier in der Sporthalle des Schulzentrums Bruckhauser Straße in Grefrath siegten die Waldnieler Jungen und Mädchen in der B-Runde ohne Vereinsspieler und holten den zweiten Kreismeistertitel. Hier setzte sich die Gemeinschaftsgrundschule Breyell mit Schaag durch gegen die nachfolgenden Mannschaften der Albert-Schweitzer-Schule Viersen, der Katholischen Grundschule Bracht punktegleich mit der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath und der Regenbogenschule Kempen. Schiedsrichter des Fußballverbandes Niederrhein achteten auf ein faires Spiel der Grundschüler.