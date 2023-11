Lernen in Viersen-Dülken Viele Spiele für die Gemeinschaftsgrundschule Dülken

Und genau das können die Schulkinder in Dülken künftig: In den vergangenen Wochen wurden die Spiele geliefert und auf die 13 Klassen und die Ganztagsgruppen verteilt. In jeder Klasse und jeder OGS-Gruppe gibt es nun eine Auswahl an kleinen und großen Gesellschaftsspielen. Die Kinder spielen im offenen Anfang, während der Pausen oder in speziellen Spielestunden. „Alle Kinder und Lehrer sind sich einige, Spielen macht Spaß und ganz nebenbei wird noch eine Menge gelernt“, meint Schulleiterin Hiltrud Bock. RP