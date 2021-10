Engagement in Schwalmtal : Gemeinsam für den Klimaschutz in die Pedale getreten

Schwalmtal Positive Bilanz für das Stadtradeln 2021 in der Gemeinde Schwalmtal: Das vorherige Ergebnis konnte von den 68 Männern und Frauen übertroffen werden.

Die Gemeinde Schwalmtal hat 2021 erneut beim Stadtradeln mitgemacht. Ein positives Ergebnis: Die erradelten Kilometer vom Vorjahr konnten mit 7896 Kilometer sogar noch übertroffen werden. Mit einem vorläufigen Gesamtergebnis von 24.967 Kilometer konnten auf diese Weise insgesamt vier Tonnen des klimaschädlichen Gases CO 2 vermieden werden. Das entspricht dem Hin- und Rückweg per Luftlinie, die die Gemeinde Schwalmtal und Chile trennen. In Schwalmtal sind 68 Männer und Frauen für die Aktion in die Pedale getreten und haben dieses Ergebnis erzielt.