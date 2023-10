Heimatreporter Grenzland Hilfe für das Ahrtal und eine Klängerbank für Schwalmtal

Wenige Wochen nach der Mehrtagestour reiste dann eine Delegation der KAB Bracht nach Fuchshofen, um die seit der Benefizveranstaltung im Juli gesammelten Spenden in Höhe von 7000 Euro persönlich zu überbringen. Nach der sehr freundschaftlichen Begrüßung erfolgte die Übergabe der zwei symbolischen Spendenschecks an den Ortsbürgermeister Albert Dresen. 6600 Euro sind für den Wiederaufbau in Fuchshofen und 400 Euro, die bei der „Büchsensammlung“ der Ferienabschlussparty der KAB-Bracht zusammenkamen, fließen in Kinder- und Jugendprojekte. Nach den Dankesworten von Dresen und anderen Vertretern der Gemeinde, wurde in der Kapelle eine christliche Andacht abgehalten. Im Anschluss begab sich die Gruppe durch den Ort zum provisorischen Gemeindehaus. Bei Kaffee und Kuchen sowie weiteren Stärkungen tauschten sich alle Teilnehmer in angeregten Gesprächen aus und informierten sich über die Themen in der befreundeten Gemeinde.