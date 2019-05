Besuch : Gäste aus Taiwan besuchen Viersen

Viersen Eine 23-köpfige Delegation des taiwanesischen Landkreises Pingtung hat sich über die Integrierte und Kooperative Sozialplanung in Viersen informiert.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) begrüßte die Gäste zum Beginn einer Fachtagung im Alten Ratssaal an der Bahnhofstraße. Die Organisation der mehr als 9000 Kilometer weiten Reise hatte das Kuratorium Deutsche Altershilfe übernommen. „Wenn die innovativen Konzepte und unsere Erfahrungen ein Vorbild für andere sein können, teilen wir das gerne“, sagte die Bürgermeisterin. Cigdem Bern, Beigeordnete und Sozialdezernentin, erläuterte die Grundsätze, an denen sich Sozialplanung insbesondere im Hinblick auf ältere Menschen orientiert. Für das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) sprach Christine Sowinski. Die Arbeitsgruppe KDA International hatte den Kontakt Pingtung/Viersen vermittelt. Den Eröffnungsvortrag der Fachtagung hielt Manfred Wittmann. Der Leiter der taiwanesischen Delegation, Landrat Men-An Pan, sagte, Seniorenpolitik sei eines der wichtigen Themen in der Sozialentwicklung. Integrierte Sozialplanung fehle aber im taiwanesischen System. Auf Viersen aufmerksam geworden sind Verwaltung und Politik des Landkreises Pingtung durch einen Vortrag von Tse-Fong Tseng. Der Professor für Städtebau an der Universität Kaohsiung hatte die Viersener Arbeit als Teil eines internationalen Forschungsprojekts der Technischen Hochschule Köln kennengelernt. Tse-Fong Tseng begleitete die Delegation aus Politikern, Beamten und Wissenschaftlern.