Kinderschutzbund Viersen : Spende der Fußballfreunde

Das Sparschwein mit der Spende erinnert stark an das Spielgerät einer recht populären Sportart. Michaela Kaas vom „Freundeskreis Peter Kaas“ überreichte die 2000 Euro jetzt an Ulrike Spielhofen vom Kinderschutzbund Viersen. Foto: Kinderschutzbund Viersen

Viersen Mit der Raute im Herzen, traf sich der „Freundeskreis Peter Kaas“ bei „Tusch im Busch“. Während der Europameisterschaft und zu den Auswärtsspielen kam man zusammen, um bei Bier und Currywurst zu Jubeln.

So kamen 2000 Euro zusammen, die von Michaela Kaas an die Vorstandsvorsitzende des Viersener Kinderschutzbundes, Ulrike Spielhofen, übergeben wurde. Das Geld fließt in Projekte für Kinder. Unter dem Motto „Nach der Spende ist vor der Spende“ freuen sich die Freunde auf die neue Saison.