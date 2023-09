Stadtgespräch Fußballer-Traum und Schützen-Ehrung in Viersen

(off) Brudermeister Roland Bongartz und Bezirksbundesmeister Werner Jäkel ehrten beim Dorfabend der St.-Udalricus-Bruderschaft Dülken-Nord im Dülkener Bürgerhaus verdiente Bruderschaftler. Über das silberne Verdienstkreuz konnten sich jeweils Roland Dierker, Matthias Buffen, Schützenkönig Olaf Kuhlen, Schriftführer Thomas Stephan und Thomas Kempkens freuen. Der Jugendverdienstorden in Bronze ging an Florian Leonards und an Pascal Klein.