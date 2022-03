Seniorenheim in Viersen : Neue Leiterin für das Paulus-Stift

Seniorenheim in Viersen

Viersen Führungswechsel im Viersener Paulus-Stift: Petra Möllecken, bisherige Leiterin des Altenheims der Caritas, ist in den Ruhestand gegangen. Ihre Nachfolge tritt Anja Ketels an.

„Herzblut.“ Das ist Mölleckens spontane Antwort auf die Frage, was es braucht, um ein Altenheim zu leiten. Sie fügt hinzu: „Die Arbeit mit alten Menschen in der Pflege muss eine Berufung sein. Man muss den Wunsch haben, für sie etwas zum Positiven zu verändern.“ Nach 17 Jahren beim Caritasverband für die Region Kempen-Viersen, davon je sechs als Leiterin des Altenheims Irmgardisstift Süchteln und des Paulus-Stifts, hat sich die 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet.