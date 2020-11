Langjähriger Geschäftsführer des Niersverbandes : Günter Kugel wird 90 Jahre alt

Günter Kugel, Niersverband, ehemaliger Geschäftsführer Foto: Jürgen Karsten

Viersen Günter Kugel, langjähriger Geschäftsführer des Niersverbandes, wird am 27. November 90 Jahre alt. Der gelernte Bauingenieur führte bis 1993 die Geschäfte des Verbandes.

Günter Kugel, langjähriger Geschäftsführer des Niersverbandes, wird am kommenden Freitag, 27. November, 90 Jahre alt. In seiner aktiven Zeit erwarb sich Kugel große Verdienste um die Gewässerreinhaltung und den Zustand der Niers.

Seinen Ehrentag begeht Kugel corona-bedingt im engsten Kreis seiner Familie. Kugel lebt mit seiner zweiten Frau Miloslava in seinem Haus in Moers, wohin er im Jahre 1991 zurückzog, nachdem er viele Jahre in Viersen direkt neben dem Niersverband gelebt hatte. Im Jahre 1974 verstarb seine erste Frau. Er ist Vater einer Tochter und eines Sohnes, hat fünf Enkelkinder.

Von August 1968 bis Ende 1993 führte der gelernte Bauingenieur die Geschäfte des Niersverbandes und brachte mit seinem engagierten Team den Verband auf einen sehr guten Stand, was seine Nachfolger Armin K. Melsa und Dietmar Schitthelm fortführten. Inzwischen ist Kugel länger in Rente, als er aktiv beim Niersverband arbeitete, nämlich 27:25 Jahre. Der Rentner erfreut sich in seinem hohen Alter einer insgesamt guten Gesundheit. Die verdankt er sicherlich auch der Tatsache, dass er nicht raucht und keinen Alkohol trinkt. Und jahrelang ging er täglich morgens vor dem Dienst bereits im Jugendstilbad schwimmen.

In seiner aktiven Zeit engagierte sich Günter Kugel in nationalen und internationalen Fachverbänden, war in Expertenrunden und Kommissionen ein gefragter Mann. Sein Renommee brachte ihn unter anderem bis nach Großbritannien, in die USA, nach Südafrika und Namibia, wohin er Fachdelegationen aus Deutschland begleitete. Im Ruhestand hat er ein Hobby gefunden, das ihn ausfüllt: Er sammelt und erforscht die Geschichte der Rechenschieber. Inzwischen hat er rund 2500 Stück, das älteste stammt aus England aus dem 18. Jahrhundert.

