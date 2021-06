Gastronomie in Niederkrüchten : Eine frische Atmosphäre für die Venekoten Stube

Niederkrüchten Die Venekoten Srube ist nicht nur Vereinheim für den Elmpter Tennis-Club (ETC), sondern auch beliebtes Ziel für Ausflügler am Venekotensee. Jetzt wurden Gastraum und Terrasse neu gestaltet. Ein Besuch.

Seit kurzem bietet er an Sonntagen Waffeln an, serviert neuerdings auch Benediktiner Weißbier vom Fass. Weitere geplante Veränderungen habe er – auch wegen der Schließung in der Corona-Pandemie – zunächst verschoben. Dazu gehört das Vorhaben, die Terrasse großflächig zu überdachen, um die Gäste besser vor dem Wetter zu schützen. Die Speisekarte bleibt voraussichtlich in diesem Jahr noch gewohnt gutbürgerlich, mit Klassikern wie Schnitzel und Currywurst. Den Plan, künftig Burger anzubieten, verfolge er weiterhin. Dafür will Gausemeier die Nähe zur schwiegerväterlichen Metzgerei Ambaum in Brüggen-Heidhausen nutzen. Künftig will er dort etwa Würstchen, Nackensteaks und Bauchfleisch beziehen und ein Grillsortiment anbieten: etwa für Touristen auf den nahen Campingplätzen oder für alle, die zu Hause den Grill anfeuern wollen.