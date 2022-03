Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium : Tausend Menschen bei Demo für den Frieden

Am Rathausmarkt in Viersen, vor dem Stadthaus, startete der Rundgang durch die Innenstadt. Foto: Christoph Hopp

Viersen Annähernd 1000 Menschen hat das Viersener Gymnasium am Montagmorgen in die Viersener Innenstadt gebracht. Der Rundgang führte vom Rathausmarkt über Schultheißenhof, Haupt- und Burgstraße zurück in die Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gemeinsam machten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und einige unterstützende Eltern darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, immer wieder daran zu erinnern, wie wertvoll Frieden ist. Die Initiative zur Aktion war aus der Mitte der Schulgemeinde gekommen: Seit Tagen schon hatte es Initiativen und Ideen einzelner Klassen und Kurse sowie der SV gegeben, die Öffentlichkeit für das Thema noch stärker zu sensibilisieren. Dann ergriff Michael Salnikov, Schüler der Jahrgangsstufe Q1, die Initiative und bündelte all diese Aktivitäten zum gemeinsamen Friedensmarsch. „Ich bin sehr stolz“, so Salnikov, „dass wir das auf die Beine gestellt und auf dieses so wichtige Thema aufmerksam gemacht haben.“

Eine Station der aus der Mitte der Schulgemeinde vorbereiteten Friedensdemo war der Sparkassenvorplatz in der Fußgängerzone. Foto: Christoph Hopp

Bea aus der 9a ist sicher, dass es besonders für eine vergleichsweise kleine Stadt wichtig ist, Solidarität zu zeigen und viel Aufmerksamkeit zu erreichen: „Die Jugend muss deutlich machen, dass sie in einer friedlichen Welt leben will.“

Der Rundgang führte vom Rathausmarkt über Schultheißenhof, Haupt- und Burgstraße zurück in die Innenstadt. Foto: Christoph Hopp

Ihr Mitschüler Tom sprach von einem „wichtigen Zeichen“ im Kampf für den Frieden. Schulleiter Christoph Hopp ist besonders stolz auf seine Schüler: „Sie benötigten tatsächlich nur wenig Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung dieser großartigen Aktion, die einmal mehr zeigt, wie engagiert unsere Kinder sind“, betont er.

Wie sehr die kriegerischen Auseinandersetzungen die Schülerinnen und Schüler beschäftigen, sei im Unterricht wie im Schulalltag deutlich spürbar.

(RP)