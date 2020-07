Ausgezeichnet : Schwalmtaler Wehr ehrt treue Mitglieder

Wehrchef Dirk Neikes (v.l.), Marco Winkels, Timo Smets, Stefan Hölter, Gregor Pooten, Klaus Sassen, Stefan Jansen, Michael Löhrke, Bürgermeister Michael Pesch und Werner Bongartz in Amern. Foto: Sroka, Birgit (bigi)

Schwalmtal Die Freiwillige Feuerwehr in Schwalmtal hat treue und verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Manche sind seit zehn, andere seit 25 oder sogar 60 Jahren dabei.

Michael Löhrke ist seit 35 Jahren dabei, Gregor Pooten sowie Werner Bongartz sind seit 40 Jahren in der Wehr. Für 50 Jahre wurde Georg Jodka in Abwesenheit geehrt. Seit 60 Jahren gehören Heinz Seegers – der ebenfalls seine Urkunde später erhält – und Willi Dworak der Wehr an.