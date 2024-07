Aktion des Citymanagements Viersenerin gewinnt Kartoffel-Abo für 30 Wochen

Eine Lastenrad-Ladebox in der Rathausgasse enthielt das Rätsel: Wie viel Gramm Kartoffeln dort drin sind, das mussten die Teilnehmer des Gewinnspiels erraten. Unter den Teilnehmern wurden Gutscheine von 26 Geschäften im Wert von insgesamt 1600 Euro verlost – und außerdem ein Kartoffel-Abonnement, spendiert von Nahkauf Trott. Bianca Carlino lag mit ihrer Schätzung am nächsten an dem Gewicht von 163 Kilogramm Kartoffeln, die in der Box lagen. Für 30 Wochen wird sie kostenlos Kartoffeln von dem Geschäft bekommen.