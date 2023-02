Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium Viersen Französischer Abend mit Chansons und Theater

Viersen · Am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen gestalteten Schülerinnen und Schüler einen Abend, an dem sie Besuchern die französische Lebensart und Kultur näher brachten.

15.02.2023, 11:59 Uhr

Schülerinnen und Schüler gestalteten in Eigenregie ein Bühnenprogramm. Foto: Kim Zettl Foto: Kim Zettl

Um der Öffentlichkeit zu zeigen, was es bedeutet, Französisch mit allem, was dazugehört, als moderne Fremdsprache zu lernen, haben Schülerinnen und Schüler des Erasmus-von-Rotterdamm-Gymnasiums für einen „Französischen Abend“ ein außergewöhnliches Angebot zusammengestellt. Von der selbst gemachten Crêpe über die Vorstellung französischer Lebensart bis hin zum Bühnenprogramm mit Moderation in Eigenregie sei alles dabei gewesen, was Lernenden, Lehrenden und Neugierigen französische Kultur und Sprache näherbringen kann, teilt Schulleiter Christoph Hopp mit. Über Lernspiele konnten Hunderte Besucher erste Kontakte mit der noch fremden Sprache knüpfen. Das Bühnenprogramm wartete mit traditionellen und modernen Chansons und kleinen Theaterstücken auf. Die feierliche Vergabe der Delf-Zertifikate sowie die Wanderausstellung habe den passenden Rahmen für ein gelungenes Vorabendprogramm gebildet, das ohne das außerordentliche Engagement der Kinder und Jugendlichen undenkbar wäre.

(RP)