Brauchtum in Viersen-Dülken : „Ordenliches“ Karnevalsprogramm

Die Föderation Europäischer Narren stellte im Bürgerhaus Dülken Karnevalskünstler vor.

Stars und Sternchen der karnevalistischen Szene holt der Regionalverband Linker Niederrhein der Föderation Europäischer Narren (FEN) traditionell bei seinem Vorstellabend ins Bürgerhaus Dülken. Die Landespräsidenten Ingeborg Gartz begrüßte die Gäste und überreichte das Mikrofon dann an ihre Tochter, die Dülkener Ortsvorsteherin Simone Gartz, die durchs Programm führte, nachdem Süchtelner Entertainer Detlef Belk das Publikum in Stimmung gebracht hatte.

Doch der Abend dient nicht nur der Vorstellung neuer und älterer Künstler, die übrigens auf ihre Gage verzichten. Die Föderation verteilt auch Orden an verdiente Mitglieder. Ingeborg Gartz überreichte den FEN-Orden in Bronze an Corinna Richter von den Musketieren, Mona Stobbe (Üüle), Rita und Hans-Hubert Glock (Karnevals-Komitee Breyell/Schaag), Ulrike Speakman-Hecken (FEN), Frank Gremberg (FEN) sowie Marco Hüskens (Vaterstädtischer Verein Dülken. Hans-Josef Franken vom Freundeskreis Franken und Manfred Friedrichs (Vaterstädtischer Verein) erhielten den Orden in Brilliant, Wilfried Terstappen für sein langjähriges Wirken in der FEN gar in „Brillant mit Krone“.